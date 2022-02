Championnat du monde de motocross - Le championnat du monde de motocross commencera sans Jeffrey Herlings, tenant du titre

(Belga) Le championnat du monde de motocross MXGP débutera dimanche en l'absence du tenant du titre Jeffrey Herlings. Le Néerlandais de 27 ans s'est fracturé l'os du talon du pied gauche le mois dernier et a dû être opéré. Il est débarrassé de ses points de suture depuis quelques jours mais ses médecins lui interdisent de surcharger son pied les six semaines à venir.

"Je reprends l'entraînement physique la semaine prochaine, notamment avec de la natation", explique le champion du monde dans la catégorie reine. "Je suis encore très limité dans mes mouvements pour le moment mais je ne souffre plus. Je dois attendre encore un peu pour pouvoir entamer les entraînements de récupération et remonter sur la moto". La nouvelle saison commence dimanche avec le GP de Grande-Bretagne sur le circuit de Matterley Basin. "J'aurais aimé être là, j'espère être vite de retour", avoue Herlings, leader de l'équipe Red Bull KTM. La saison comptera 20 GP. Jeffrey Herlings semble devoir faire l'impasse sur les trois premiers. Il avait conquis l'an dernier son second titre mondial en MXGP en novembre lors de la toute dernière manche à Mantoue, en Italie. (Belga)