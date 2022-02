JO-2022/Patinage: Sui/Han record, mais talonnés par Tarasova/Morozov avant le programme libre

Les Chinois Sui Wenjing et Han Cong, médaillés d'argent il y a quatre ans, ont signé un nouveau record du monde lors du programme court couples aux Jeux de Pékin vendredi soir mais sont néanmoins talonnés par les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov.

Avec 84,41 points, Sui et Han ont fait progresser de plus d'un point et demi la meilleure marque mondiale, qu'ils venaient eux-mêmes d'améliorer lors de la compétition par équipes en début de quinzaine olympique.

Mais avant le programme libre de samedi soir, les doubles champions du monde (2017 et 2019) ne comptent que 16 centièmes d'avance sur Tarasova et Morozov (84,25 pts), restés au pied du podium olympique en 2018.

Vingt-quatre heures après l'effondrement de Kamila Valieva, sa jeune élève favorite pour l'or olympique mais au coeur d'une affaire de dopage surgie en pleins Jeux de Pékin et finalement quatrième de l'épreuve féminine, la glaciale Eteri Tutberidze était de retour en bord de piste : en cette saison olympique, elle est venue étoffer l'équipe autour de Tarasova et Morozov aux côtés du champion olympique 2014 Maxime Trankov.

Les Russes Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov, champions du monde et d'Europe en titre, se sont eux classés troisièmes, avec 82,76 points.

Il y a quatre ans à Pyeongchang, Sui/Han et Tarasova/Morozov occupaient déjà les deux premières places après le programme court.

"Cette fois, les Jeux olympiques sont à Pékin et c'est très différent pour nous : on concourt dans notre pays, on a le soutien des gens dans la patinoire et devant leur télévision, ça nous pousse à mieux performer", souligne Sui.

Le couple chinois promet un quadruple twist en saut lancé dans son programme libre, quand leurs concurrents ne proposent que des triples.

"C'est un grand progrès pour nous, apprécie Sui. On espère pouvoir montrer notre meilleure technique et notre meilleur niveau artistique."

La compétition couples est la dernière épreuve de patinage artistique des JO-2022.