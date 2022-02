"Je me sentais tellement fort": Bart Swings réagit après sa médaille d'or historique

Sacré champion olympique du départ groupé (mass-start) en patinage de vitesse samedi aux JO de Pékin, Bart Swings a décroché la 8e médaille belge de l'histoire aux Jeux Olympiques d'hiver, la 2e en or et la 1ère en or en individuel.

"J'avais un train de sprinteurs derrière moi. Mais je me sentais déjà si fort en demi-finale, je me suis dit : 'Je ne vais rien lâcher ici aujourd'hui.' Cette demi-finale m'a donné beaucoup de confiance", confie-t-il après sa victoire à nos confrères de Sporza.

Au moment de franchir la ligne d'arrivée au tête, Bart exulte. "C'était incroyable. Quand je suis entré dans le dernier virage, je n'étais même plus vraiment en quête d'or. Je me suis dit : 'Reste là, en dehors de ce virage et continue à fond.' J'ai soudainement senti que j'avais encore beaucoup de vitesse et que mes jambes n'étaient pas cassées après cette course. J'ai sprinté jusqu'à l'arrivée et c'était suffisant."

Bart Swings est aussi le premier Belge à obtenir deux médailles aux Jeux Olympiques, après sa médaille d'argent remportée il y a quatre ans en Corée du Sud, à Pyeongchang.

La patineur n'a "pas vraiment", conscience de l'exploit qu'il a réalisé. "J'ai vu ces derniers jours et ces dernières semaines qu'il y avait beaucoup de soutien. Dans mon village natal à Herent, il y avait des affiches et elles étaient diffusées sur grand écran. C'est incroyable que cela fonctionne aujourd'hui."

"Je disais tout le temps que c'était mon rêve d'aller chercher l'or, comme un objectif ambitieux. C'est magnifique que ça réussisse", conclut le champion olympique.