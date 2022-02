Un supporter atteint de la maladie de Parkinson fait une demande touchante pour aller voir son équipe au stade (photo)

Un journal local anglais d'une région au nord de Liverpool a publié une annonce peu ordinaire dans son édition de mercredi. Un supporter de Burnley atteint de la maladie de Parkinson "à un stade précoce" demandait de l'aide afin de trouver un lift pour aller et partir du stade.

L'annonce a été repérée par un lecteur, Carl Disley. Ce dernier s'est empressé de prendre une photo du message et l'a diffusé sur Twitter, demandant aux fans "d'aider ce gars à continuer à suivre les matches aussi longtemps que possible".

L'histoire est arrivée aux oreilles de Dave Fishwick, un homme d'affaire installé dans la ville de Burnley. Le multimillionnaire a déclaré qu'il "paiera volontiers pour qu'un fan emmène ce retraité vers et depuis les matchs à domicile du Burnley Football Club". "Mon père est décédé de la maladie de Parkinson et je comprends à quel point cette maladie est terrible et débilitante", ajoute-t-il.

"Si nous pouvons aider à amener ce fan vers et depuis les matchs de Burnley et à sensibiliser davantage à la maladie de Parkinson, alors ce serait formidable", a conclut celui qui a fait fortune en vendant des véhicules adaptés aux personnes en fauteuils roulants.