Gand ordonne une enquête sur la structure du toit de la Ghelamco Arena, en partie envolé

Le bourgmestre de Gand, Mathias De Clercq, a ordonné samedi l'ouverture d'une enquête concernant la structure du toit de la Ghelamco Arena, le stade de football de La Gantoise, après qu'une partie de celui-ci s'est envolée à cause de la tempête Eunice vendredi. "En attendant le rapport des pompiers et d'un bureau d'expertise externe, toutes les rencontres sont annulées", a précisé le cabinet du maïeur.

Des morceaux détachés de la toiture ont endommagé plusieurs voitures stationnées en contre-bas. Personne n'a été blessé. En 2020, 300 mètres carrés de la toiture s'étaient déjà effondrés lors de la tempête Ciara.

La rencontre de Pro League entre La Gantoise et Seraing, qui devait avoir lieu vendredi à 20h45, avait été reportée à mercredi, mais on ne sait pas encore si ce calendrier pourra être tenu. La Pro League et le club de La Gantoise ont confirmé samedi que cette rencontre de la 28e journée de la phase régulière du championnat ne pourra avoir lieu qu'après l'approbation des autorités locales et à la suite d'une nouvelle inspection du stade.

Le match devrait avoir lieu le mercredi 23 février à 18h45, "à la condition formelle que les autorités locales aient donné leur accord après une inspection de la Ghelamco Arena", précise l'équipe gantoise qui s'est exprimé après s'être concerté avec le les autorités locales et le détenteur des droits (de diffusion de la rencontre, NDLR).