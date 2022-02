Cristiano Ronaldo perd 10 MILLIONS d'euros en vendant son appartement dans l'hôtel de Donald Trump

Mauvaise opération financière pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais possédait un appartement de luxe dans la Trump Tower de New York, qu'il a acheté plus de 16,3 millions d'euros en 2015, et l'a revendu à la fin de l'année dernière pour un peu plus de 6,3 millions d'euros. L'information vient seulement d'être soulignée par le site d'information économique espagnol Expansion.

Le quintuple Ballon d'Or a ainsi perdu pratiquement 10 millions d'euros dans la transaction (9 989 000 euros, pour être précis). Le site spécialisé estime que la chute du prix peut s'expliquer par la notoriété de l'ancien président américain Donald Trump, propriétaire du gratte-ciel historique de 58 étages.

Cette perte financière n'impactera pas trop le Portugais qui est le premier footballeur à être devenu milliardaire, selon le magasine américain Forbes.