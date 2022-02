Tim Wellens remporte la 2e étape du Tour des Alpes Maritimes et fait coup double

(Belga) Tim Wellens (Lotto Soudal) a remporté samedi la 2e étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var (Fra/2.1). Le Belge de 30 ans a battu le Colombien Nairo Quintana (Arkéa Samsic) dans un sprint à deux après 149,1 km entre Puget-Théniers et La Turbie.

C'est déjà la 2e victoire en 2022, la 34e en carrière, pour le natif de Saint-Trond, 30 ans. Pour y parvenir, Tim Wellens a fait étalage de toute sa puissance. Lâché par Quintana dans les pentes du Col d'Eze, dernière difficulté de la journée, il a pu revenir sur le vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016 dans les derniers kilomètres avant de facilement le battre au sprint. Grâce à ce succès, Wellens occupe aussi la première place du général à la veille de la 3e et dernière étape, longue de 112,6 km entre Villefranche-sur-Mer et Blausasc. Le Belge est dans le même temps que Quintana, vainqueur final en 2020. (Belga)