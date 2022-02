Wolfsburg et ses Belges renversés en cinq minutes, partage frustrant pour Mangala

(Belga) Wolfsburg s'est incliné 1-2 devant Hoffenheim samedi lors de leur duel comptant pour la 23e journée de Bundesliga. Devant au marquoir, les Loups ont été renversés en cinq minutes en seconde période. Avec cette défaite, ils restent coincés au 12e rang avec 27 unités. Hoffeinheim occupe la quatrième place avec 37 points.

Tout comme lors de la victoire à Francfort la semaine dernière, Gian Luca Waldschmidt, l'entraîneur du Vfl Wolfsburg, décidait d'aligner Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx au coup d'envoi. Dodi Lukebakio entamait la rencontre sur le banc. Ce sont les Loups qui prenaient l'avantage en première mi-temps grâce à Jonas Wind sur un service de Maximilian Philipp (36e, 1-0). Devant au score, Wolfsburg effectuait ses premiers changements à la 65e avec, notamment, l'entrée au jeu de Dodi Lukebakio et la sortie d'Aster Vranckx. Quelques minutes plus tard, les visiteurs revenaient eu score par l'intermédiaire de l'ancien Anderlechtois Jacob Bruun Larsen (73e, 1-1). Une égalisation rapidement suivie d'un second but pour Hoffenheim, des œuvres d'Andrej Kramaric (78e, 1-2). Bornauw cédait à son tour sa place à quelques minutes du terme pour un attaquant (83e), mais en vain pour les Loups. Dans le même temps, Orel Mangala et son club de Stuttgart ont partagé à domicile avec Bochum (1-1) après quatre revers d'affilée en championnat. Un but contre son camp d'Armel Bella-Kotchap allait suffire au bonheur du VfL avant que Bochum n'égalise dans les arrêts de jeu par Eduard Lowen sur pénalty (90+4, 1-1). À la suite de ce partage, Orel Mangala et Stuttgart occupent toujours l'avant-dernière place du classement avec 19 unités. Le VfL pointe à quatre longueurs du premier club hors de la zone rouge, le Hertha Berling, et possède six points d'avance sur la lanterne rouge, Greuther Furth. (Belga)