Les Belges à l'étranger - Romelu Lukaku et Chelsea s'imposent de justesse à Crystal Palace

(Belga) Chelsea et Romelu Lukaku se sont imposé in extremis à Crystal Palace (0-1) samedi après-midi lors de la 26e journée de Premier League. Les 'Blues' repartent avec les trois points grâce à Hakim Ziyech, buteur dans les dernières minutes (89e). Lukaku a disputé l'intégralité du match, alors que Christian Benteke n'a pas décollé du banc des Eagles.

Dans le même temps, Liverpool a pris le meilleur sur Norwich en l'emportant 3-1. Menés au score juste après la pause, les 'Reds" ont renversé leur adversaire grâce aux inévitables Sadio Mane (64e, 1-1) et Mohamed Salah (67e, 2-1), ainsi qu'un but en fin de rencontre de Luis Diaz (81e, 3-1). Réserviste au coup d'envoi, Divock Origi est monté au jeu à la 62e minute. Arsenal s'est défait 2-1 de Brentford grâce à des buts d'Emile Smith Rowe (48e) et Bukayo Saka (80e). Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc toute la rencontre. Brighton a sombré à domicile contre Burnley en s'inclinant 0-3. Leandro Trossard a entamé la rencontre sur le banc avant de rentrer à la 56e minute de jeu. Watford, avec Christian Kabasele sur le banc, a empoché les trois points sur la pelouse d'Aston Villa grâce à l'unique but de la rencontre inscrit par l'ancien Brugeois Emmanuel Dennis (78e). Au classement, Liverpool occupe le 2e rang avec 57 unités, avec 7 longueurs d'avance sur Chelsea. Arsenal pointe à la 6e place avec 42 unités. De leur côté, Brighton et Trossard restent coincés à la 9e place avec 33 points, soit sept de plus que Crystal Palace, 13e. Malgré sa victoire, Watford reste dans la zone rouge avec 18 points, mais revient à 4 longueurs de Newcastle, premier non relégable. (Belga)