Angleterre: Liverpool piquant, Chelsea sur le fil

Liverpool a renversé Norwich (3-1) en trois minutes pour remporter samedi une victoire indispensable dans la course au titre et Chelsea a dominé laborieusement Crystal Palace (1-0) lors de la 26e journée du championnat d'Angleterre, où Kurt Zouma a encore essuyé des sifflets.

Les Reds reviennent à six points de Manchester City, qui reçoit Tottenham en début de soirée (18h30), et maintiennent sept longueurs d'avance sur une équipe de Chelsea peu convaincante à trois jours de la réception de Lille en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Pour la deuxième fois en une semaine, Liverpool a douté par moments, après une première période où son adversaire, dernier du classement après ce match, a bien défendu et s'est montré menaçant en contre-attaque. Les "Canaries" ont même ouvert le score au retour des vestiaires, après que la défense a laissé Josh Sargent s'infiltrer trop librement dans la surface et servir Milan Rashica, plus prompt que Joel Matip (48e, 0-1).

Comme sur le terrain de l'Inter Milan, mercredi (victoire 2-0), Liverpool a réussi à piquer son adversaire en un laps de temps très réduit. Sept minutes avaient suffi pour boucler le match à San Siro, trois seulement cette fois-ci, grâce à Sadio Mané (64e) puis Mohamed Salah (67e). Luis Diaz (81e) a mis fin au peu de suspense qui restait.

- Chelsea quelconque avant Lille -

Une semaine après avoir remporté la Coupe du monde des clubs face au club brésilien de Palmeiras (2-1 après prolongation), les Blues se sont contentés du strict nécessaire à Crystal Palace.

Distancés dans la course au titre avec seize points de retard sur Manchester City au coup d'envoi, les joueurs de Thomas Tuchel ont livré une copie assez quelconque et n'ont fait la différence qu'en toute fin de match grâce à Hakim Ziyech (89e).

Romelu Lukaku n'a touché le ballon que sept fois en quatre-vingt-dix minutes, dont deux en première période.

Arsenal s'est de son côté imposé logiquement face à Brentford (2-1), et ainsi pris sa revanche après la défaite du match aller, lors de la toute première journée et du premier match du promu en Premier League. Sixièmes avec un point de retard sur Manchester United, les Gunners sont plus que jamais dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions.

En début d'après-midi, Newcastle a obtenu un bon match nul sur le terrain de West Ham (1-1), qui lui permet de consolider son intéressante série de six matches sans défaite.

Kurt Zouma, le défenseur international français des "Hammers", a été copieusement sifflé lors de son retour sur le terrain (1-1), une dizaine de jours après la diffusion d'une vidéo le montrant violentant son chat.

Des supporters de Newcastle ont aussi agité des chats gonflables et sifflé Zouma à chaque fois qu'il touchait le ballon.

Le défenseur français, 27 ans, avait manqué le dernier match contre Leicester, après "s'être senti mal" à l'échauffement selon son club, et ce n'était que sa deuxième apparition depuis la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux et le tollé qui a suivi.

Sans Allan Saint-Maximin ni Kieran Trippier, blessés, et avec Bruno Guimaraes laissé sur le banc, Newcastle a de son côté montré une certaine maîtrise et des progrès réels, quatre mois après le rachat par un consortium saoudien.

Ce match nul leur permet de garder une petite marge de sécurité sur la zone de relégation, avec quatre points d'avance sur Watford (18e), même si la victoire de Burnley à Brighton (3-0) les laisse à portée de tir.