Pro League: le Standard coule à Ostende

Le Standard de Liège s'est incliné 1-0 sur la pelouse d'Ostende samedi en fin d'après-midi lors de la 28e journée de championnat. Il s'agit du troisième revers en quatre matches pour des Liégeois qui occupent la 14e place du classement avec 29 unités, à deux longueurs derrière leur adversaire du jour. Les Rouches possèdent trois points d'avance sur Zulte Waregem, premier non-relégable et six sur Seraing, barragiste.

A Ostende, la première réelle occasion de la rencontre intervenait à la 25e minute de jeu et était à mettre à l'actif du KVO. Le Nord-Irlandais Cameron MCGeehan récupérait le ballon dans le rectangle avant de tenter sa chance à ras-de-sol. Trois minutes plus tard, Bodart intervenait mal sur un duel aérien et permettait à Makhtar Gueye d'isoler Kenny Rocha Santos. Le Capverdien éliminait le dernier défenseur avant de pousser le cuir dans le but vide (28e, 1-0).

Juste avant l'heure de jeu, les Rouches touchaient le cadre par l'entremise de Mathieu Cafaro et passaient près de l'égalisation. Sans réelle inspiration offensive, le Standard n'a plus été capable de mettre à mal les Kustboys.

Le Standard compte une victoire sur ses huit derniers matches (0-2 à Eupen le 26 janvier) pour quatre défaites et trois partages.