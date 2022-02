Réduit à 10 pendant une mi-temps, l'Union écarte Charleroi et retrouve la victoire

L'Union Saint-Gilloise a parfaitement rattrapé sa contre performance de la semaine dernière et sa défaite face à Saint Trond. Ce samedi soir, les Unionistes ont corrigé le Sporting de Charleroi.

Avec un but très rapide de Christian Burgess (4e), l'Union a vite pris les commandes du match. Jean-Thiery Lazare doublait l'avance des visiteurs à la 38e.

Mais l'Union allait devoir évoluer toute la seconde période en infériorité numérique après que Dante Vanzeir a reçu un carton rouge dans les derniers instants de la première mi-temps.

Les Bruxellois ont tenu bon et même mieux : ils ont marqué un troisième but dans le temps additionnel via Alex Millan. Score final 0-3.

Au classement, l'Union reprend sa marque en tête du championnat et prend 10 point d'avance sur l'Antwerp, les Anversois jouent dimanche contre Malines. Charleroi reste 6e.