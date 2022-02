BENE-League - Bocholt assuré d'une place dans le Final Four

(Belga) Achilles Bocholt, à la faveur d'un succès 29-25 contre Tongres acquis samedi soir, a assuré sa place dans le Final Four de la BENE-League de handball.

Bocholt, en tête du classement, a profité du dernier quart d'heure de jeu pour émerger contre Tongres, privé de Gerardon et Qerimi. Le choc de cette 19e journée entre Aalsmeer et Lions, respectivement 4e et 3e, a accouché d'un partage 28-28. Ce résultat profite au Sporting Pelt, qui s'est isolé seul à la 2e place grâce à un succès 27-29 à Hurry Up. Septième, Visé s'est imposé 21-24 sur le terrain de Quintus, lanterne rouge, alors que Hasselt s'est incliné 30-31 à domicile devant Volendam. Enfin, Atomix, avant-dernier, a enregistré une très lourde défaite contre BEVO (24-42). (Belga)