JO-2022: Déception pour les Bleus et Shiffrin sur le parallèle, l'Autriche titrée

Eliminés d'un souffle en quarts de finale, les Bleus sont repartis déçus du parallèle par équipes mixte dimanche, dernière épreuve de ski alpin des Jeux olympiques de Pékin, que Mikaela Shiffrin termine sans médaille après la 4e place des Américains.

L'Autriche s'est imposée devant l'Allemagne et la Norvège.

"On est tous déçus que ça se termine aussi tôt, on avait de grandes ambitions, on a une belle équipe", a souligné la Française Tessa Worley.

Accompagnée de Coralie Frasse-Sombet, Alexis Pinturault et Mathieu Faivre, Worley a été éliminée en quarts de finale par la Norvège pour deux centièmes de seconde seulement, après que les deux équipes ont remporté deux manches chacune.

"La matinée est relativement frustrante. Entre hier et aujourd'hui, on avait vraiment à cœur de faire quelque chose tous ensemble, quelque chose de beau, on a déjà réussi à le faire par le passé aux Championnats du monde, on avait à cœur de le faire ici aux JO", a réagi Mathieu Faivre, médaillé de bronze du géant.

Après le report de la compétition de samedi à dimanche en raison du vent, plusieurs skieurs dont Pinturault ont dû décaler leurs vols retour. Le leader des Bleus, N.1 mondial l'an passé, quitte donc les Jeux sans médaille pour la première fois de sa carrière (bronze en géant en 2014 et 2018, argent en combiné en 2018).

"On ne peut pas blâmer qui que ce soit. Deux centièmes franchement, ça passe d'un côté ou ça passe de l'autre", a philosophé Pinturault. "Il faut que je retrouve la motivation, l'envie, et je ne suis pas capable de dire quand je reprendrai les skis cet été (après la fin de saison). J'ai vraiment envie de me laisser du temps".

- Trois médailles pour Strolz -

Autre cador sans médaille, Mikaela Shiffrin n'aura pas pu sauver des Jeux ratés alors qu'elle était favorite pour plusieurs podiums. L'Américaine de 26 ans avait chuté lors du géant, du slalom et du combiné, et pris la 9e place du super-G et la 18e de la descente avant la compétition par équipes.

Dans un froid mordant (environ moins 19 degrés ressentis), aggravé par le vent, l'épreuve a opposé des équipes de quatre (deux femmes deux hommes) dans un tableau à élimination directe, pour des matches composés de quatre duels sur deux parcours parallèles.

Comme souvent en parallèle, l'un des parcours s'est montré beaucoup plus rapide que l'autre, confortant les critiques régulières qui visent ce format dans le milieu du ski. A partir des quarts de finale, aucun skieur du parcours rouge n'a remporté une manche face au parcours bleu, sauf sortie de piste adverse.

La plupart des matches se sont donc soldés par une égalité 2-2, les équipes étant départagées au temps de leurs deux meilleurs skieurs, il fallait surtout être le plus rapide possible sur le parcours bleu.

Les Autrichiens de Johannes Strolz, Stefan Brennsteiner, Katharina Liensberger et Katharina Truppe, têtes de série N.1, se sont montrés les plus adroits pour battre l'Allemagne en finale.

Quasi inconnu avant le début de saison, exclu de l'équipe autrichienne pour manque de résultats en 2021, Johannes Strolz a été l'homme fort et la grande surprise des Jeux de Pékin. Il repart avec trois médailles dont deux titres (or du combiné et du parallèle, argent du slalom).

Pas de répit pour les skieurs qui enchaînent dès la semaine prochaine en Coupe du monde, les femmes à Crans Montana (Suisse) pour de la vitesse, les hommes à Garmisch (Allemagne) pour deux slaloms.