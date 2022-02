Lahsene Bouchikhi signe à Séville le plus rapide marathon d'un débutant belge

(Belga) Lahsene Bouchikhi a pris la 22e place du marathon de Séville, dimanche en Espagne. Avec son chrono de 2h10:21, le jeune frère de Soufiane a signé à 28 ans le meilleur chrono jamais réussi par un athlète belge pour ses débuts sur les mythiques 42,195 km. Parti vite, il est passé à mi-parcours en 1h04:39 avant de céder à peine dans la seconde moitié. Il améliore d'une seconde la meilleure perf d'un débutant belge réalisée l'an dernier par Dieter Kersten à Dresde.

Belgian Athletics, la fédération belge, n'a pas encore annoncé ses propres critères en vue des sélections dans les grands championnats de cet été. Si elle suit ceux des fédérations internationales, Lahsene Bouchikhi a réalisé les minimas tant pour les Mondiaux de Eugene (15-24 juillet) que pour l'Euro de Munich (6-11 août) qui ont été fixés respectivement à 2h11:30 et 2h14:30. L'Olympienne Hanne Verbruggen a pris la 17e place de la course féminine en 2:29:54, soit 40 secondes au-dessus de sa meilleure marque personnelle. La limite fixée par les instances internationales en vue des championnats du monde se situe à 2h29:30 et des championnats d'Europe à 2h32:00. Elle a donc rempli ce dernier critère. L'Ethiopien Asrar Abdererman s'est imposé dans cette 37e édition dans la grande cité andalouse en 2h04:43, nouveau record de la course. Il a abaissé son meilleur temps de 2 minutes et 50 secondes (2h07:33). Sa compatriote Alemu Megertu a de son côté dominé la course féminine en 2h18:51. Son précédent record personnel était fixé à 2h21:10.