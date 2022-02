Une vidéo hallucinante: la mère de Phil Foden provoque une bagarre, le joueur de City donne un coup dans la mêlée

La soirée de ce samedi 19 février est à oublier pour Phil Foden. Le joueur de Manchester City a été battu avec son équipe en championnat par Tottenham suite à un but tombé dans le temps additionnel. Après son match, Foden a retrouvé sa famille et s'est rendu au match de boxe qui opposait Amir Khan et Kell Brook à l'AO Arena de Manchester.

Dans les couloirs du stade, le joueur de foot est filmé en compagnie de sa petite amie. Le couple croise un groupe d'hommes avant de rentrer dans une pièce privée où se trouvait entre-autre la mère du joueur.

Un des hommes aurait insulté Phil, selon The Sun, ce qui n'a pas plus du tout à Claire, sa maman. Très remontée, elle demande qui a insulté son fils. "Personne", lui répond un des hommes. "Alors allez vous faire foutre", leur crie-t-elle.

Devant les rires de ses interlocuteurs, la femme de 41 ans va pousser violement un des hommes qui va répliquer en lui donnant une grosse baffe.

S'en suivent une série de gifles distribuées à qui veut par la maman tandis qu'on aperçoit le joueur de Manchester City se mêler à la rixe et donner un coup furtif. Un des membres du groupe Foden va ensuite s'emparer d'un extincteur et s'en servir comme arme pour faire le ménage.

De tristes images qui rappelleront à Philip Walter Foden, de son vrai nom, une soirée qu'il voudra certainement oublier au plus vite.