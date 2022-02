Tour des Alpes-Maritimes et du Var: victoire finale de Quintana

Le Colombien Nairo Quintana (Arkea-Samsic) a remporté le 54e Tour des Alpes-Maritimes et du Var cycliste dimanche en gagnant également en solitaire la 3e et dernière étape disputée sur 112,6 km entre Villefranche-sur-Mer et Blausasc (Alpes-Maritimes).

Comme en 2020, Quintana remporte ainsi en l'espace d'une semaine les deux courses par étapes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, lui qui s'était déjà imposé le 13 février dans le Tour de La Provence.

Le grimpeur andin devance au général le Belge Tim Wellens (Lotto-Soudal), porteur du maillot de leader depuis sa victoire samedi à La Turbie, de 1 minute 30 secondes. Le Français Guillaume Martin (Cofidis) complète le podium a 1 minute 48 secondes.

Pour l'étape, Quintana s'est détaché d'un groupe de six coureurs dans la descente du col de Saint-Roch, au km 85, pour s'imposer avec 1 minute 22 secondes d'avance sur Martin et 1 minute 30 secondes sur le groupe de contre réglé par le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).