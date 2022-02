Faes buteur pour Reims face à Brest, Sels et Strasbourg tenus en échec à Saint-Étienne

(Belga) Wout Faes a inscrit un but dans le match nul de Reims face à Brest (1-1), tandis que Sels défendait les cages de Strasbourg contre Saint-Étienne (2-2) dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1, la D1 française de football.

A Saint-Étienne, les Verts ont pris le meilleur départ avec un but de Boudebouz (4e). Strasbourg est néanmoins revenu et a pris l'avantage grâce à Diallo (21e) puis Perrin (30e), avant que Khazri ne remette définitivement les équipes à égalité et ne scelle le score à deux buts partout. Matz Sels était entre les poteaux strasbourgeois pendant toute la rencontre. Le Stade de Reims a également dû se contenter d'un partage contre Brest (1-1). Le défenseur belge Wout Faes a rapidement inscrit le but d'ouverture (4e) mais Satriano a égalisé pour les Brestois avant le repos (34e). Belaïli, fraîchement arrivé au mercato d'hiver, a manqué l'occasion de donner l'avantage à Brest sur pénalty (53e) et van Bergen a vu son but annulé pour hors-jeu (75e), laissant les équipes dos à dos. Comme Wout Faes, Maxime Busi a disputé toute la rencontre du côté de Reims, alors que Thomas Foket ne figurait pas sur la liste. Avec ce résultat, Strasbourg (42 points) maintient sa 4e place au classement mais voit Rennes se rapprocher à 2 unités. Les Bretons, sans Jérémy Doku blessé, n'ont fait qu'une bouchée de Troyes (4-1). Reims occupe la 14e place avec 28 points. Dans le même temps, Venise et le Genoa ont partagé l'enjeu, 1-1, pour la 26e journée de Serie A. C'est Thomas Henry, l'ancien joueur de Louvain, qui a ouvert la marque pour Venise (13e), avant que Caleb Ekuban n'égalise (29e). Zinho Vanheusden ne faisait pas partie de la sélection génoise de l'ancien entraîneur d'Ostende, Alexander Blessin. (Belga)