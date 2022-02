1B Pro League - Deinze tarde à confirmer et se fait rejoindre en fin de rencontre par Lommel

(Belga) Dimanche après-midi, Deinze et Lommel ont partagé l'enjeu (1-1) lors de la 21e journée de championnat de D1B.

Gaëtan Hendrickx a ouvert le score pour Deinze sur une phase construite à partir d'un corner (18e). À l'origine et à la conclusion de l'action, Hendrickx a été parfaitement servi par Youssef Challouk derrière la défense de Lommel totalement surprise et n'a eu qu'à éliminer De Busser. La réplique de Lommel est venue en fin de rencontre, alors que la construction du jeu était rendue très difficile par un vent important. Sur un contre rapide, le débordement de Martinez sur la droite a abouti à un centre pour Vinicius, qui a fusillé le gardien de Deinze à bout portant (83e). Avec 20 points désormais et en 7e position, Lommel et son nouveau coach Bryan Eastick se satisferont volontiers de ce partage et d'un point vital dans la course au maintien en D1B. Deinze, 4e avec 29 points, concède de nouveaux points dans la course au barrage qui l'oppose à Waasland-Beveren (3e, 33 pts) et au RWDM (2e, 35 pts), opposés samedi soir (1-0). (Belga)