CrossCup Hannut - Lisa Rooms, surprenante première Belge : "Le scénario que j'avais espéré"

Lisa Rooms a surpris tout le monde en terminant dimanche première Belge de la manche de CrossCup de Hannut, devant Mieke Gorissen. Elle a ainsi confirmé que les épreuves de cross-country ne sont pas de simples courses d'entraînement.

"Comme la semaine dernière à Diest, je n'avais que dix secondes de retard sur Mieke, je m'étais fixé comme objectif de la battre", a déclaré Rooms. "J'étais consciente que j'allais éprouver des difficultés à la mi-course, mais je savais aussi que je serais plus rapide dans le dernier tour par rapport à une marathonienne ayant moins de vitesse. Tout s'est donc déroulé selon le scénario que j'avais espéré. C'est vraiment fantastique." "Mon objectif principal est de participer aux championnats sur piste cet l'été, mais le fait de vivre cette expérience est quand même super agréable. La CrossCup est très populaire auprès du grand public et j'aimerais vraiment la gagner. C'est très amusant de faire la course devant." Désormais, Rooms semble être devenue la principale concurrente de Gorissen, la tenante du titre, lors du Championnat de Belgique le 6 mars à Bruxelles. "Ce ne sera pas facile, surtout sur ce parcours. Mieke est un poids plume et court beaucoup mieux en montée", a pronostiqué Rooms.