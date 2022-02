Les Belges à l'étranger - Dortmund survole le duel des Borussia, Wolverhampton bat Leicester, Dendoncker à l'assist

(Belga) En remportant 6-0 le duel des Borussia face à Mönchengladbach dans le cadre de la 23e journée du championnat d'Allemagne, Dortmund a conforté sa deuxième place avec 49 points, six de moins que le Bayern Munich. Les Poulains occupent la 13e position (26 points). Dans le camp du BVB, Thorgan Hazard était titulaire et a été remplacé à la 68e. Axel Witsel est resté sur le banc et Thomas Meunier, blessé, était absent.

Les 10.000 spectateurs présents ont assisté à une première mi-temps intense avec de multiples occasions de but. Chez les visités, Marco Reus (26e, 1-0), également auteur de trois assists, et Donyell Malen (32e, 2-0) ont frappé juste. Si les Poulains se sont projetés plus rapidement vers l'avant quand ils récupéraient le ballon dans le second acte, leurs tirs n'ont pas inquiété Kobel, qui a vu une frappe de Hofmann heurter la transversale (62e). Les Noir & Jaune sont restés plus efficaces et ont alourdi la marque par Marius Wolf (68e, 3-0), Youssoufa Moukoko (74e, 4-0), Reus (81e, 5-0) et Emre Can sur penalty (90e, 6-0). En Angleterre, Wolverhampton a battu Leicester 2-1 lors de la 26e journée. Leander Dendoncker, averti à la 70e, a joué tout le match avec les Wolves, comme Youri Tielemans avec les Foxes. Ruben Neves a donné une première fois l'avance aux Wolves (9e, 1-0) mais Ademola Lookman a égalisé pour les Foxes juste avant le repos (41e, 1-1). Les deux équipes avaient gaspillé des occasions quand Dendoncker a servi Daniel Podence, qui a placé le ballon dans le coin inférieur gauche de Kasper Schmeichel (67e, 2-1). Au classement, Wolverhampton (40 points, 7e) est toujours en course pour une place européenne avec deux points et deux matches de moins que West Ham (5e). Leicester occupe (27 points) la 11e place.