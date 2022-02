Nafi Thiam va effectuer une petite saison en salle et s'alignera sur 60 m haies samedi

(Belga) Nafi Thiam participera au 60 m haies des championnats de Belgique d'athlétisme en salle, samedi à Louvain-la-Neuve. Elle figure sur la liste des athlètes inscrites publiée lundi par Belgian Athletics, la fédération belge.

Le coach de la double championne olympique de l'heptathlon Roger Lespagnard avait laissé entendre il y a quelques semaines que Nafi Thiam ferait l'impasse sur la saison en salle après avoir repris l'entraînement hivernal plus tard que de coutume. Sa collègue des épreuves multiples, Noor Vidts, 4e de l'heptathlon aux JO de Tokyo, sera aussi présente sur 60 m haies tout comme une autre Olympienne et vraie spécialiste des haies Anne Zagré. Cynthia Bolingo délaissera le 400 m pour se consacrer au 60 m. Paulien Couckuyt lancera sa saison indoor sur 400 m dont elle sera la favorite en l'absence des autres Belgian Cheetahs. Imke Vervaet s'alignera sur 200 m. Chez les messieurs, Jonathan Sacoor et Alexander Doom se mesureront sur 400 m. (Belga)