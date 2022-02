Nouveau scandale dans le foot africain: les U16 congolais accusés de tricherie (photo)

Après les nombreuses accusations de pédophilie, notamment dans le foot gabonais, et les récents déboires lors de la Coupe d'Afrique des Nations, le football africain s'est fait récemment remarquer pour une autre raison.

Alors que se disputait le tournoi U16 (joueurs de 16 ans ou moins) de la Coupe d'Afrique des champions scolaires, plusieurs internautes ont été surpris en découvrant les visages de l'équipe victorieuse, celle de la République Démocratique du Congo.

En effet, comme on peut le voir sur ces photos, la différence physique entre l'équipe des U16 du Sénégal et celle du Congo est assez frappante. On peut même apercevoir quelques joueurs ayant du poil au menton, comme en atteste la photo suivante.

Vous vous ferez votre propre avis...