La star du PSG et du Brésil Neymar a "très envie" de jouer en MLS

L'attaquant vedette du Paris SG Neymar a déclaré avoir "très envie" de jouer en MLS, la Ligue nord-américaine de football, à la fin de sa carrière, qui se poursuivra tant qu'il se sentira "bien dans (son) corps et dans (sa) tête".

"J'ai très envie de jouer aux Etats-Unis, au moins une saison", a dit le Brésilien de 30 ans durant l'émission de Youtube "Fenomenos", à laquelle a participé également le double Ballon d'Or Ronaldo.

"C'est un championnat plus court, avec trois ou quatre mois de vacances. Comme ça, on peut jouer plein d'années en plus", a-t-il plaisanté, avant d'éclater de rire, au cours de cette émission diffusée samedi, mais dont la presse brésilienne a commencé à faire écho lundi.

"Ney" s'est montré en revanche beaucoup moins enclin à terminer sa carrière au Brésil, comme le font beaucoup de ses compatriotes.

"Au Brésil, je ne sais pas. Parfois j'ai envie, parfois non", a lancé le numéro 10 du PSG, qui s'est plaint récemment de ne pas être reconnu à sa juste valeur dans son pays.

En mai dernier, Neymar a prolongé son contrat qui le lie au club parisien jusqu'en juin 2025. Il aura 33 ans à cette échéance.

"Parfois, je blague avec mes amis, je leur dis que 32 ans, c'est bon (pour arrêter)", a-t-il dit, dans un nouvel éclat de rire. "Mais sincèrement, je ne sais pas. Je jouerai tant que je me sentirai bien, dans mon corps et dans ma tête", a-t-il ajouté.

"Pour ce qui est du corps, je crois que j'ai encore quelques années devant moi. Mais pour la tête, qui est le plus important, il faut toujours se sentir bien. En fait je ne me suis pas fixé d'âge (pour la retraite)", a-t-il insisté, précisant qu'il jouerait au moins jusqu'à la fin de son contrat avec le PSG.

En octobre, Neymar avait défrayé la chronique en laissant entendre dans une interview pour un documentaire sur la plateforme de streaming DAZN qu'il pourrait mettre un terme à sa carrière en sélection brésilienne après le Mondial-2022.

Il avait dit ignorer s'il aurait encore "le mental pour supporter plus de football".

Ney vit une saison en demi-teinte avec le PSG, avec qui il vient de faire son retour à la compétition après plus de deux mois d'absence pour blessure. Samedi, il a marqué, mais a ensuite raté un pénalty lors de la défaite 3-1 face à Nantes, en Ligue 1.