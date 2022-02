WTA Doha - Flipkens et Van Uytvanck facilement au 2e tour du double

(Belga) La paire belgo-belge composée de Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck a validé son ticket pour le 2e tour du double au tournoi de tennis WTA 1000 de Doha (dur/2.331.698 dollars). Lundi dans la capitale qatarie, les Belges se sont imposées 6-3, 6-3 contre la Suédoise Mirjam Bjorklund et la Britannique Emily Webley-Smith, le tout en 64 minutes de jeu.

La Campinoise de 36 ans et la Grimbergeoise de neuf ans sa cadette affronteront, pour une place en quart, la Chilienne Alexa Guarachi et l'Américaine Nicole Melichar-Martinez, têtes de série N.5. Deux autres Belges sont engagées en double. La première, Maryna Zanevska, associée à la Géorgienne Oksana Kalashnikova, a été battue lundi au premier tour par l'Américaine Desirae Krawczyk et l'Australienne Ellen Perez, têtes de série N.7. La seconde, Elise Mertens, forme la 3e tête de série avec la Russe Veronika Kudermetova. Lauréates à Dubaï le weekend dernier, elles sont dispensées de premier tour. En simple, Alison Van Uytvanck (WTA 53) s'est imposée dimanche au premier tour contre la Russe Vera Zvonareva (WTA 103). Elle défiera Jil Teichmann (WTA 41) au 2e tour. Lundi, la Suissesse s'est imposée en trois sets (4-6, 6-3, 6-2) contre l'Allemande Angelique Kerber (WTA 18). La semaine dernière à Dubaï, Teichmann a écarté Flipkens en qualifications puis Elise Mertens au premier tour. De son côté, 'Flipper' n'est parvenue à se qualifier pour le tableau final. La Campinoise, 328e mondiale, a été battue au 2e et dernier tour des qualifications. Maryna Zanevska a subi le même sort, battue au 2e tour par la Slovène Kaja Juvan (WTA 92) : 2-6, 6-1 et 7-5. (Belga)