A-t-il vraiment bien fait de revenir à Chelsea ? Notre consultant analyse la situation de Romelu Lukaku

Les huitièmes de finale-aller de la Ligue des Champions se poursuivent cette semaine sur Club Rtl ! Deux clubs anglais sont à l’honneur : Chelsea où l’entraineur, Thomas Tuchel prône la patience envers notre Diable Rouge, Romelu Lukaku. Tandis que Manchester United semble l’avoir perdue lorsqu’il s’agit d’évoquer son attaquant vedette, Cristiano Ronaldo.

Le retour de Romelu Lukaku à Chelsea n'a pas encore convaincu tout le monde. Le Diable Rouge, en proie aux doutes, ne parvient pas à justifier son statut et rêve d'enfin lancer sa carrière sous la vareuse londonienne face à Lille.

Mais pour autant, peut-on dire que son transfert estival était une erreur, lui qui était un cadre absolu à l'Inter Milan ? "Je ne pense pas que sportivement nous puissions parler d’un échec car directement, lors de son arrivée, il a eu un impact en étant décisif très rapidement", répond Frederic Gounongbe. Ce week-end, il n’a pas touché énormément de ballons mais il a libéré énormément d’espaces autour de lui. Mais je pense que là où le bât blesse, à Chelsea, c’est plutôt dans sa relation avec Tuchel. On l’a vu à l’Inter : Lukaku a besoin d’une confiance indéfectible de son entraîneur. Conte le voulait absolument et cette relation s’est développée avec le succès que l’on sait. Ce n’est évidemment pas le cas avec Tuchel, un entraîneur beaucoup plus froid. L’Allemand avait d’ailleurs beaucoup de problèmes relationnels avec ses joueurs au PSG. C’est en effet un tout autre type de management et je pense que c’est dans ce registre-là que Lukaku ne se retrouve pas totalement bien dans le club de Chelsea", analyse-t-il ensuite.

Reste à répondre sur le terrain ce soir.