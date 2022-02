Atletico de Madrid – Manchester United : "Un duel très équilibré sans grand favori… "

Les huitièmes de finale-aller de la Ligue des Champions se poursuivent cette semaine sur Club Rtl! Deux clubs anglais sont à l’honneur : Chelsea où l’entraineur, Thomas Tuchel prône la patience envers notre Diable Rouge, Romelu Lukaku. Tandis que Manchester United semble l’avoir perdue lorsqu’il s’agit d’évoquer son attaquant vedette, Cristiano Ronaldo.

L’avis de notre consultant Philippe Vande Walle:

"Ce duel me semble assez équilibré entre deux équipes qui ont fait le boulot dans la phase de groupes, sans pour autant être flamboyantes. Finalement, l’Atletico Madrid et Manchester United connaissent une situation analogue dans leur championnat respectif. En Angleterre, United doit composer depuis plusieurs années avec les suprématies de City et Liverpool, alors qu’en Espagne, bien que champion en titre, l’Atletico se trouve actuellement à une quinzaine de points du Real Madrid. Pour ces deux équipes, la Ligue des Champions pourrait s’avérer un moyen de rendre cette fin de saison plus excitante qu’elle ne devrait être… Ce qui m’interpelle, cependant, c’est que l’on parle ces derniers temps d’un danger pour la place de Diego Simeone à la tête des Colchoneros. J’ai du mal à croire à une fin tant Simeone a tant fait pour ce club. Mais parfois, les résultats peuvent faire oublier les services rendus…

Du côté de Manchester, Cristiano Ronaldo a connu, ces dernières semaines, quelques difficultés au niveau de son efficacité… mais je ne m’inquiète pas outre mesure. Ronaldo marquera toujours. Cela va venir et cela n’a rien à voir avec sa forme… Par contre, j’ai l’impression qu’il cherche un dernier gros transfert…et qu’il n’est pas forcément heureux à Old Trafford. A suivre…"