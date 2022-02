Le Roi Philippe a reçu Vincent Kompany pour parler du racisme dans le football (photo)

Le roi Philippe a reçu l'ancien Diable Rouge Vincent Kompany en audience ce mardi. Lors de la rencontre qui a duré une heure et demi, le souverain a voulu évoquer le racisme et la discrimination dans le football avec l'actuel entraîneur d'Anderlecht, a indiqué le Palais.

Vincent Kompany était de passage au Château de Laeken ce mardi. L'ancien Diable Rouge, aujourd'hui entraîneur d'Anderlecht, a été convié quelques semaines après avoir été victime d'insultes racistes, avec son staff, lors d'un match face au Club de Bruges.

Le Roi Philippe souhaitait dès lors le recevoir pour faire le point sur le racisme et la discrimination dans le monde du football. L'ancien Diable Rouge mène plusieurs projets pour favoriser l'intégration sociale, notamment avec le club de football BX Brussels. Le Palais souligne que la lutte contre le racisme et la discrimination est un thème important pour le roi Philippe. Dans son discours de Nouvel An le mois dernier, il avait notamment fait part de sa préoccupation face aux "cas graves et flagrants de discrimination, de racisme et de violence dans notre société".

Les discussions ont duré une heure et demie et le Bruxellois va désormais se concentrer sur la prochaine rencontre d'Anderlecht, face à Louvain, le 26 février.