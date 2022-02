Manchester City va construire un stade virtuel dans le Metaverse

Manchester City va innover. Le club anglais a en effet annoncé avoir noué un accord avec Sony pour la construction d'un stade de football dans le Metaverse, devenant ainsi le premier club de football de l'histoire à investir dans une enceinte totalement virtuelle.

Un stade qui sera rendu public et accessible pour les fans, qui auront visiblement l'occasion d'y voir les matchs comme s'ils étaient dans le vrai stade. "L'intérêt d'avoir un metaverse est que vous pouvez recréer un jeu, vous pouvez regarder le match en direct, vous faites partie de l'action d'une manière différente sous différents angles et vous pouvez remplir le stade autant que vous le voulez parce que c'est illimité, c'est complètement virtuel", a expliqué Nuria Tarre, directrice du marketing du City Group à iNews. Le club n'a par contre pas encore décidé si elle utiliserait de la monnaie virtuelle ou non. Le club confirme par contre que des caméras capteront les mouvements des joueurs et les reproduiront en 3D, en temps réel, pour les rendre visibles dans le stade virtuel.

Voilà une fameuse première !