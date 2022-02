Ligue des Champions: un duel entre deux équipes malades qui veulent se relancer

La superstar de Manchester United Cristiano Ronaldo retrouve sa victime favorite, l'Atlético Madrid, en 8e de finale aller de Ligue des champions, mercredi (21h00) dans une soirée marquée aussi par un duel d'anciens vainqueurs entre le Benfica et l'Ajax Amsterdam.

"CR7" apprécie l'air de Madrid: en plus d'avoir brillé avec le Real entre 2009 et 2018, le Portugais a pris l'habitude d'empiler les buts face à l'autre club de la capitale espagnole.

L'attaquant compte 25 buts en 35 rencontres contre les "Colchoneros", dont deux triplés en C1. Il a aussi marqué lors de la finale gagnée en 2014 (4-1 a.p). Avant de retrouver sa proie préférée, Ronaldo connaît un début d'année moins en verve, avec un seul but en Premier League.



Mais les "Red Devils", invaincus depuis plus d'un mois et demi, se portent mieux, et restent sur une belle victoire à Leeds (4-2) dimanche en Championnat. "Ce match va nous donner de l'énergie supplémentaire pour la Ligue des champions", a déclaré l'entraîneur Ralf Rangnick, qui a succédé fin novembre à Ole Gunnar Solskjaer. En face, l'Atlético, à la peine depuis décembre en Liga (6 défaites en 11 rencontres), se sont rassurés après sa victoire à Osasuna (3-0) samedi.



Le gardien Jan Oblak a gardé sa cage inviolée pour la première fois depuis le 6 janvier en Coupe du Roi, date à partir de laquelle l'Atlético avait encaissé 16 buts en 7 matches. L'autre affiche oppose deux anciens vainqueurs de la C1, qui accumulent six trophées à eux deux.



Un choc à suivre dès 20h10 sur Club RTL et RTL Play.