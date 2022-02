Chelsea-Lille EN DIRECT: les Lillois tentent de mettre plus de pression (1-0)

> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL Play

LE DIRECT

35' - La voilà l'occasion ! Andre parvient à enrouler à distance, mais c'est sur Mendy.

34' - Les accélérations de Renato Sanches font mal aux Blues. Mais il est le seul à créer réellement du danger.

29' - Ziyech se loupe ! Il est parfaitement servi par Kanté à la droite de la surface, mais son dernier crocher n'aboutit pas.

25' - Les Lillois sont présents dans les combinaisons, mais ça n'aboutit que rarement à des occasions.

18' - La pression mise par Chelsea est assez impressionnante. Lille a des espaces, mais ils n'ont que trop peu le ballon. La preuve encore avec cette volée de Marcos Alonso, qui alerte encore Jardim.

12' - Lille tente de réagir. Rüdiger se troue et passe à côté de l'autobut. Sur le corner, la défense anglaise cafouille, mais les Français n'en profitent pas. Jonathan David tente à distance, loin au-dessus.

8' - ET LE BUUUUUT ! Havertz place une tête piquée dans la lucarne des Dogs sur un corner de Chelsea !

6' - Encore Havertz ! L'Allemand enroule dans la surface mais Jardim se détend parfaitement sur son côté gauche.

3' - Première énorme occasion pour Chelsea ! Havertz hérite d'une merveille de ballon dans le petit rectangle, mais ça va au-dessus.

0' - Bonsoir à tous ! C'est parti pour un superbe huitième de finale de la Ligue des Champions !

Les compositions

Chelsea: Mendy, Rüdiger, Alonso, Christensen, Thiago Silva, Kanté, Kovacic, Pulisic, Ziyech, Azpilicueta, Havertz

Lille: Leo Jardim, Zeki Celik, Tiago Djalo, Botman, Fonte, Bamba, Xeka, David, Renato Sanches, André, Onana

L'avant-match

Lille, en outsider, rêve d'épopée européenne avant son 8e de finale aller de Ligue des champions chez le tenant du titre, Chelsea, mardi (21h00), tout comme la Juventus Turin, qui ambitionne de renouer avec son passé glorieux à Villarreal.



Pour les "bookmakers", les Dogues, 11es de Ligue 1, n'ont que peu de chances de réaliser l'exploit à Londres sur le terrain d'une équipe qui vient de remporter la Coupe du monde des clubs. Mais les Lillois savent cette saison déjouer les pronostics, comme ils l'ont fait en terminant en tête de leur groupe en C1, d'autant plus qu'ils vont recevoir au match retour, le 16 mars.



"C'est un match de coupe et dans tous les matches de coupe, il y a toujours des choses à faire, il y a des surprises", a prévenu l'entraîneur nordiste Jocelyn Gourvennec dans un entretien avec l'AFP. Mais pour son deuxième 8e de finale de C1, après celui perdu contre Manchester United en 2007, le club fait face à un mur, en la personne d'Edouard Mendy, l'un des meilleurs gardiens du monde.



Avec le Sénégalais, tout juste sacré champion d'Afrique avec sa sélection, dans les cages, Chelsea n'a encaissé qu'un seul but en cinq matches de C1.