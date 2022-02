Dusan Vlahovic impressionne et marque après 34 secondes contre Villarreal (vidéo)

Débuts éclairs ! Le jeune prodige serbe Dusan Vlahovic, qui découvrait la Ligue des champions ce mardi soir avec la Juventus Turin à Villarreal, a marqué son premier but en C1 après seulement 34 secondes de jeu.



Vlahovic (22 ans) a été lancé en profondeur par Danilo sur le premier ballon pour la Juve, et a enchaîné un contrôle de la poitrine et une frappe croisée du droit qui est venue effleurer le poteau droit de Geronimo Rulli avant d'entrer dans la cage.



Il s'agit du premier match de C1 pour Vlahovic, recruté en janvier à la Fiorentina pour 70 millions d'euros, un record pour le mercato hivernal en Italie. Le but le plus rapide de toute l'histoire de la C1 est toujours l'oeuvre de Roy Makaay après 10 secondes et 12 centièmes pour le Bayern Munich contre le Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des champions 2006-2007.