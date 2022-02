Euroligue: Monaco, grâce à Mike James, bat Kazan et se relance

Monaco s'est relancé en Euroligue grâce à sa victoire (79-76) à domicile sur le club russe de l'Unics Kazan, concurrent direct à la qualification pour le Top 8 de la compétition, mardi soir lors d'un match en retard de la 20e journée.

Avec 13 victoires et 13 défaites, les hommes de Sasa Obradovic remontent provisoirement à la 8e place du classement au nombre de victoires et reste en course pour se qualifier en play-offs à la fin de la saison régulière.

Pour cela, les Monégasques, qui n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre, devront battre le Fenerbahçe Istanbul dès vendredi dans leur salle Gaston-Médecin. Les Turcs sont 9e au nombre de victoires, avec un succès en moins que les Monégasques, mais présentent un meilleur ratio victoires/matchs (55% contre 50%).

Après avoir mené de 15 points contre Kazan (68-53, 34e), la "Roca Team" a pourtant frôlé la catastrophe, comme contre Kaunas, lors de la précédente journée (défaite 83-82). Kazan est en effet revenu à 76-76 à 30 secondes du terme de la rencontre.

C'est alors que Mike James, auteur d'un très bon match (25 points, 7 passes décisives), a dégainé un de ses paniers à trois points dont il a le secret, et offert la victoire aux siens.

Après un premier quart-temps alerte et offensif (22-19), durant lequel Donta Hall s'est en donné à cœur-joie sur deux dunks puissants en fin de période, la fin de la première période a été bien plus heurtée.

Si Kazan est revenu à hauteur (22-22, 14e), les Monégasques, à l'image d'un Hall électrique, ont tenu tête dans la raquette, malgré l'absence de Dwayne Bacon, grippé.

Sous l'impulsion de Mike James et malgré un Mario Hezonja performant en face (20 points), Monaco a progressivement creusé l'écart jusqu'à la pause (44-36).

Pourtant, même mené de 13 points (53-40, 26e), Kazan n'a rien lâché. Les Russes, plus adroits, ont infligé un 15-8 à leurs adversaires pour revenir à -6 (61-55) avant le dernier quart-temps.

Le scénario de la dernière période a donc été rocambolesque. Mais, malgré le retour de Kazan et l'adresse de l'Américain OJ Mayo (15 points), James et Monaco s'en sont tirés et peuvent toujours rêver.