Bundesliga - L'ex-international allemand Aaron Hunt met fin à sa carrière

(Belga) L'attaquant allemand, Aaron Hunt, sans club depuis cet été, a annoncé mardi sa décision de mettre fin à sa carrière de footballeur à l'âge de 35 ans.

"Le football professionnel, c'est fini pour moi, j'ai décidé de ne plus jouer. Cet été, j'ai eu quelques opportunités de contrat, mais au final je n'étais pas assez en forme. Ça ne sert à rien d'attendre encore six mois supplémentaires", a annoncé l'ancien international allemand dans le Bild. Hunt a joué à trois reprises pour l'équipe nationale allemande et s'est fait un nom avec le Werder Brême. Entre 2004 et 2014, il a inscrit 51 buts en 286 apparitions pour le club, remporté la Coupe d'Allemagne et atteint la finale de la Coupe UEFA. En 2014-2015, Hunt avait de nouveau remporté la coupe avec Wolfsburg puis avait signé à Hambourg, où il a été relégué en 2018. Après 153 matchs et 26 buts avec le club hanséatique, il n'a pas reçu de nouveau contrat l'été dernier. (Belga)