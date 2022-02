Incroyable retour: devenu aveugle, Omar Elabdellaoui déjoue les diagnostics et rejoue avec les pros

Après le retour de Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque pendant l'Euro, le football a vu un autre miraculé refouler ses pelouses. Omar Elabdellaoui, ancien joueur de Manchester City et de l'Olympiacos, est sous contrat avec le club turc de Galatasaray depuis l'été 2020.

Lors du nouvel an de cette même année, le défenseur va être victime d'un horrible accident. Alors qu'il préparait des feux d'artifices, l'un deux lui explose au visage. "Je pensais juste que j'avais quelque chose dans les yeux et que je devais le nettoyer, mais j'ai senti mon visage totalement brûler et tout était noir", raconte-t-il au journal The Guardian.

Très vite, l'international norvégien est emmené à l'hôpital où il dit avoir fait "des crises de panique". "Les premiers jours ont été les pires. Tout était complètement noir, je n'avais soudainement plus aucune notion du temps et de l'espace, c'était tellement effrayant et irréel. Il y avait beaucoup de monde et tellement de bruit. Plus ça durait, plus j'avais peur. J'ai essayé de rester calme, mais j'avais de fréquentes attaques de panique."

Omar Elabdellaoui explique qu'il sentait que les médecins n'osaient pas lui dire à quel point sa blessure était grave. Après avoir exigé qu'on lui dise la vérité, le joueur apprend qu'il n'a qu'entre 5% et 10% de chance de récupérer l'usage de son oeil droit.

Plus déterminé que jamais

Omar va alors partir aux Etats-Unis. Il va rejoindre le Cincinnati Eye Institute, un hôpital spécialisé où il restera des mois entiers.

Après 11 opérations (!), le défenseur retrouve la vue en septembre et continue de devoir mettre des gouttes toutes les demi-heures.

Lundi, Omar a fait son retour de manière triomphale avec Galatasaray en jouant les 90 minutes lors de la première victoire de son équipe en 2022.

"Je suis de retour sur le terrain et je fais ce que j'aime le plus. C'est mon rêve devenu réalité pour la deuxième fois. C'était comme si je commençais le football pour la deuxième fois", s'est extasié le Norvégien.