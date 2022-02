Basket: Un double-double pour Emma Meesseman avec Ekaterinbourg

(Belga) Les Russes d'Ekaterinbourg, invaincues, ont enchaîné une 14e victoire consécutive mercredi matin en Euroligue féminine de basket pour la dernière journée de la phase de poules, en s'imposant face aux Russes de Moscou (104-65). Emma Meesseman a réussi un solide double-double avec 20 points (9/14 à 2 points et 2/2 aux lancers) et 10 rebonds au compteur en 24 minutes de jeu à peine.

Emma Meesseman et ses coéquipières d'Ekaterinbourg avaient déjà fait la différence en première mi-temps. Sous l'impulsion de Jonquel Jones (24 points et 10 rebonds), Ekaterinbourg prenait le large à la pause (31-20 et 56-40). Au retour des vestiaires, le rouleau compresseur continuait sur sa lancée, bien emmené par Emma Meesseman, pour filer vers une victoire facile (72-53 et 104-65). La Belgian Cat Emma Meesseman a terminé la rencontre avec 20 points, 10 rebonds, 5 passes, 4 interceptions et 1 contre en 24 minutes. Au classement, Ekaterinburg termine premier du groupe A avec un bilan parfait de 14 victoires en 14 rencontres devant l'USK Prague, qualifié lui aussi de même que les Espagnoles de Salamanque et les Française de Monptellier, coachées par Valéry Demory, le sélectionneur des Belgian Cats. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe, composé de huit formations, sont en effet qualifiées pour les quarts de finale. Les équipes classées 5e et 6e seront reversées en quarts de finale de l'EuroCoupe. (Belga)