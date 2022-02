Furieux de sa défaite, Alexander Zverev frappe... l'arbitre avec sa raquette (vidéo)

C'est une scène comme on en a (heureusement) très peu l'occasion d'en voir au tennis. Alexander Zverev est actuellement à Acapulco pour disputer l'Open du Mexique.

Après avoir gagné son match en simple, l'Allemand affronte, en double avec le Brésilien Marcelo Melo, une paire composée du Britannique Lloyd Glasspool et du Finlandais Harri Heliövaara. Un match que la paire germano-brésilienne va perdre 6-2, 4-6, 10-6 à cause de l'arbitre, estime Alexander Zverev.

A deux moments, dans le super tie-break, l'arbitre a pris des décisions qui ne semblaient pas les bonnes aux yeux de l'Allemand.

Le 3e joueur mondial va tout simplement exploser de rage après la balle de match en donnant plusieurs coups sur la chaise de l'arbitre, là où se trouvent ses pieds.

Après s'être assis, Zverev se relève et commence à insulter l'arbitre. "Tu es un putain d'idiot ! Tu as détruit tout le putain de match !", lui hurle le natif d'Hambourg.

Si l'officiel garde son calme et descend de sa chaise sans broncher, le joueur allemand ne restera pas impuni et les organisateurs du tournoi décident de l'expulser, purement et simplement.

Zverev risque une lourde amende pour sa conduite et risque une suspension après examen par l'ATP.