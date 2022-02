"Son pénis devrait être exposé quelque part": cet ancien joueur du Bayern "complimente" à sa manière un ex-coéquipier

Ah oui, quand même.

Javi Martinez a fait les beaux jours du Bayern Munich, notamment. Actuellement sous les couleurs du Qatar SC, le milieu de terrain a répondu aux questions du youtuber espagnol Mostopapi et a été très ouvert en ce qui concerne sa vie privée.

Il n'a pas hésité à raconter ce qu'il avait pu voir dans les douches des vestiaires et de complimenter à sa manière les attributs de son ancien coéquipier Renato Sanches : "Au Bayern, j'avais beaucoup de coéquipiers de couleur et c'était fou. Renato Sanches c’était la folie. Son pénis devrait être exposé quelque part", a-t-il raconté.

Décidément lancé, il n'a d'ailleurs pas hésité à noter ses performances sexuelles. "Permettez-moi de me comparer à ma personnalité en tant que footballeur. Je suis un joueur qui donne toujours tout, jusqu'à ce que l'arbitre siffle. Physiquement un 10, techniquement un 6,5-7 et en finition un 10. J’ai le sens du but. Je suis Erling Haaland." a-t-il ajouté sous les éclats de rire de son hôte.