XV de France: l'Ecosse, un bon adversaire "pour montrer notre progression" selon Willemse

L'Ecosse, samedi à Murrayfield, est un bon adversaire pour "montrer (la) progression (du XV de France) ces dernières années", a estimé mercredi le deuxième ligne des Bleus Paul Willemse.

Le XV du Chardon, que la France n'a battu qu'une seule fois en trois matches depuis la fin du Mondial-2019, avait défait les Bleus lors du Tournoi des six nations 2021 (23-27) après les avoir déjà dominés (28-17) à Murrayfield en 2020.

Mais, depuis, "on a beaucoup progressé dans notre schéma de jeu, on a plus de vingt matches ensemble, le groupe a beaucoup plus d'expérience", a assuré mercredi à Marcoussis le deuxième ligne de Montpellier (29 ans, 21 sélections).

"Les joueurs ont plus d'expérience qu'il y a deux ans, ce ne sera plus une +première fois+ pour eux donc il ne sera plus question de surprise", a-t-il souligné.

"A chaque fois qu'on a perdu contre eux, c'était des erreurs dues à notre manque d'expérience", a ajouté Willemse.

Depuis, a-t-il poursuivi, le XV de France "a battu de grandes équipes (dont les All Blacks 40-25 en novembre, NDLR) donc, pour nous, comme on a perdu deux fois contre eux, (le match de samedi est) un bon match pour montrer notre progression lors de ces deux dernières années", depuis l'arrivée de Fabien Galthié à la tête des Bleus, a estimé le deuxième ligne de Montpellier.

Certains Bleus ont raconté ces jours-ci avoir été impressionnés lors du Tournoi 2020 par le décorum de Murrayfield, notamment les chants des supporters écossais.

"Des supporters adverses, c'est mieux que rien, le pire étant le huis clos. On est habitué au bruit sur le terrain, il ne faut pas être surpris, on en a parlé mais ça ne sert à rien de trop en parler non plus, il faut juste rester calmes", a encore expliqué Willemse.

"C'est sûr que c'est impressionnant et, pour beaucoup, ça produit plus d'excitation mais à nous de bien garder ça pour l'utiliser au bon moment, en faire une bonne énergie et ne pas tomber dans la pression, c'est ça le plus important", a expliqué l'expérimenté deuxième ligne.

Le XV de France, dernière équipe invaincue dans le Tournoi 2022, peut encore rêver d'un premier Grand Chelem depuis douze ans.