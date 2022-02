Liverpool cartonne 6-0 contre Leeds et revient à trois points de Manchester City

Plusieurs matchs d'alignement ont été disputés ce mercredi soir en Premier League. Liverpool, n'a pas fait dans le détail face à Leeds (6-0), compte 60 points, trois de moins que Manchester City alors que les deux équipes ont joué 26 rencontres. Watford s'est incliné 1-4 à domicile face à Crystal Palace. Burnley a surpris Tottenham 1-0, dans un duel reporté de la 13e journée.

Dans le match de la 19e journée, les Reds n'ont pas traîné à mettre les choses au point avec Mohamed Salah, qui a transformé un penalty accordé pour une faute de mains de Dallas (15e, 1-0). L'international égyptien a servi Joël Matip sur le deuxième but (30e, 2-0) avant de signer un doublé (35e, 3-0).

En seconde période, Sadio Mané s'est également payé un doublé (80e, 90e+1) alors que VIrgil Van Dijk a signé le sixième but de la tête sur le dernier corner de la rencontre (90e+3, 6-0).

Chez les vainqueurs, Divock Origi est monté au jeu (84e) alors que le score était de 5-0.

De son côté, Tottenham n'a pas réussi à enchaîner après sa victoire contre Manchester City et a craqué contre Burnley (1-0). Cette défaite inattendue plante les Spurs à la 8e place alors qu'une victoire les aurait positionnés en 7e position, à égalité de points avec Arsenal (6e) et West Ham (5e) qui comptent tous les deux 42 unités. À l'inverse, Burnley a bien besoin de ces trois points dans sa lutte pour le maintien mais reste dans la zone rouge, deux points derrière Newcastle qui a joué un match de plus.