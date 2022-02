Max Verstappen condamne le limogeage de Michael Masi: "Ce n'est pas correct"

En conférence de presse, le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen a critiqué la décision de retirer Michael Masi du poste de directeur de course de la FIA.

L'Australien a été démis de son poste la semaine dernière après le rapport d'une enquête commandée par la FIA sur les événements du Grand Prix d'Abou Dhabi.

Lors de ce GP, le dernier de la saison, Masi a décidé de ne pas respecter le règlement et a relancé la course dans le dernier tour, permettant à Max Verstappen de dépasser Lewis Hamilton. Si les choses avaient été faites selon les règles, la course se serait terminée sous la voiture de sécurité et Lewis Hamilton aurait décroché sa 8e couronne mondiale.

Le directeur de course était sous le feu des critiques depuis cette décision et n'aura donc pas résisté au scandale. "Je pense que ce n'est pas correct", a déclaré le champion du monde Néerlandais. "Tout le monde essaie toujours de faire le meilleur travail, tout le monde peut toujours utiliser de l'aide. (...) Pour moi, c'est très injuste ce qui est arrivé à Michael, il a vraiment été jeté sous le bus."

"Qu'ils l'aient limogé c'est incroyable. Je suis vraiment désolé pour Michael parce que je pense qu'il était un directeur de course très compétent et bon", ajoute encore Verstappen qui a "envoyé un texto" à Masi pour lui faire part de son soutien.

Masi occupait ce poste depuis le début de la saison 2019 après le décès soudain de l'ancien directeur de course Charlie Whiting. La FIA, en limogeant Masi, réorganise son poste qui sera géré par deux personnes : Eduardo Freitas et Niels Wittich.