Tournoi: première titularisation de Darge avec l'Ecosse contre la France

Le troisième ligne aile Rory Darge, qui avait fait ses débuts internationaux comme remplaçant au pays de Galles, sera pour la première fois titulaire avec l'Ecosse contre la France, samedi à Murrayfield lors de la 3e journée du Tournoi des six nations.

La titularisation de Darge au sein d'une troisième ligne entièrement nouvelle est l'un des quatre changements apporté à son XV de départ par le sélectionneur Greg Townsend, par rapport à celui vaincu de justesse par les Gallois (20-17) à Cardiff.

Tous concernent le paquet d'avants, où Townsend a dû composer avec les forfaits de plusieurs titulaires.

Magnus Bradbury, qui n'était plus apparu en équipe d'Ecosse depuis 2020, occupera ainsi le poste de N.8, encadré par Darge et Hamish Watson, Zander Fagerson celui de pilier et Sam Skinner celui de deuxième ligne.

Les lignes arrières, elles, sont inchangées par rapport au match contre les Gallois.

Composition du XV d'Ecosse contre la France:

Hogg (cap) - Graham, Harris, Tuipulotu, van der Merwe - (o) Russell, (m) Price - Watson, Bradbury, Darge - Gilchrist, Skinner - Fagerson, McInally, Schoeman

Remplaçants: Turner, Kebble, Nel, Hodgson, Haining, White, Kinghorn, Bennett

Entraineur: Gregor Townsend (SCO)