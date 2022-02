Trois à la suite pour Wout Alleman à l'Andalucia Bike Race

(Belga) Wout Alleman, le champion de Belgique de mountainbike dans la discipline du marathon, a porté à trois ses succès d'étape consécutifs jeudi dans l'Andalucia Bike Race, une course du calendrier des Marathon Series de l'UCI, la coupe du monde officieuse de marathon en vélo tout-terrain.

En compagnie de son coéquipier italien Fabian Rabensteiner (Wilier-Pirelli), Alleman a remporté le contre-la-montre de 30 km à Villafranca de Cordoba. L'Allemand champion du monde Andreas Seewald et le Tchèque Martin Stosek ont pris la deuxième place. Le Néerlandais Hans Becking et le Portugais José Dias la troisième. Alleman et Rabensteiner comptent toujours 1:18 de retard sur Seewald et Stosek. L'épreuve s'achève samedi à Cordoue. (Belga)