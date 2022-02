Basket: les Bleus toujours aussi appliqués en match de qualification pour le Mondial-2023

L'équipe de France de basket a fait preuve de sérieux pour s'imposer largement contre le Portugal (94-56) jeudi à Dijon en match de qualification pour le Mondial-2023, leur troisième victoire en autant de matches.

Après des succès face au Monténégro (73-67) et en Hongrie (78-54) en novembre 2021, les Bleus continuent leur sans-faute, avant de retrouver le Portugal dimanche (18h00), à Matosinhos (banlieue de Porto) cette fois.

Si les joueurs de Vincent Collet montrent la même application que lors du premier match, ils ne devraient pas rencontrer de problème contre la 58e nation mondiale, tant l'écart entre les deux équipes semble grand.

Au Palais des Sports de Dijon, les Bleus ont pourtant raté leur entame de match, dépassés dans l'intensité et parfois absents en défense. Menés 17-9 à trois minutes de la fin du premier quart-temps, ils se sont réveillés à la suite d'un temps-mort salvateur pris par Collet, et n'avaient plus qu'une possession de retard à l'orée du deuxième quart (17-15).

Surtout, l'équipe de France a perdu douze ballons en première mi-temps (18 au total), un chiffre beaucoup trop élevé au niveau international.

"On a été poussif au départ, on a fait vraiment un mauvais premier quart en attaque avec beaucoup de pertes de balles", a relevé Vincent Collet au micro de France 4 à l'issue de la rencontre.

En attaque, ce fut parfois laborieux, notamment dans la mise en place des systèmes, conséquence, sans doute, des courtes fenêtres internationales dont dispose le staff des Bleus, également privé de ses internationaux français qui jouent en Euroligue et en NBA, retenus par leurs clubs.

Malgré tout, l'équipe de France a pris le dessus sur les Portugais dans le troisième quart-temps, en partageant davantage la balle en attaque. Ainsi, quatre joueurs ont fini à plus de dix points, dont l'intérieur Louis Labeyrie, meilleur marqueur avec quinze unités.

Le match a ensuite tourné à la démonstration face aux Portugais, marqués physiquement. "Le travail de sape a fini par les épuiser, on a vu qu'en deuxième mi-temps ils étaient cuits", a commenté Collet.