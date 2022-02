Belgian Lions - Dario Gjergja a choisi ses douze hommes pour rencontrer la Lettonie

(Belga) Dario Gjergja, le sélectionneur des Belgian Lions, a annoncé jeudi soir la liste de ses douze joueurs retenus en vue de la double rencontre face à la Lettonie (vendredi et lundi prochain) dans le cadre du groupe A des éliminatoires pour la Coupe du monde 2023. Déjà privée d'Ismaël Bako et de son capitaine Sam Van Rossom, tous deux blessés, les Lions devront aussi se passer des services des Vrenz Bleijenbergh (testé positif au coronavirus).

La liste des douze joueurs sélectionnés pour cette rencontre de vendredi soir face à la Lettonie est la suivante : Manu Lecomte, Retin Obasohan, Alex Libert, Quentin Serron, Jean Salumu, Loïc Schwartz, Jean-Marc Mwema, Hans Vanwijn, Pierre-Antoine Gillet, Andy Van Vliet, Haris Bratanovic et Kevin Tumba. Les Belgian Lions, après un succès en Slovaquie (57-83) et une belle victoire (73-69) contre la Serbie, le favori du groupe, défieront la Lettonie ce vendredi (20h30) à la Diamonte mons.Arena de Mons, où 2000 tickets ont déjà été vendus, puis le lundi 28 février (18h30) à Riga. La Lettonie (FIBA 26) s'est inclinée de peu en Serbie (101-100) et l'a emporté à domicile face à la Slovaquie (82-74). Les trois premiers de chaque groupe seront retenus pour un deuxième tour éliminatoire qui se déroulera entre les mois d'août 2022 et de février 2023. Les Belgian Lions n'ont encore jamais pris part à la phase finale d'une Coupe du monde. Le prochain Mondial est prévu du 25 août au 10 septembre 2023 aux Philippines, en Indonésie et au Japon. (Belga)