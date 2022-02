Challenger de Pau - Ruben Bemelmans s'arrête au 2e tour du simple

(Belga) Ruben Bemelmans a été éliminé au 2e tour tournoi de tennis Challenger de Pau, joué sur dur et doté de 90.280 euros, jeudi en France.

Le Limbourgeois de 34 ans, 295e mondial, s'est incliné en deux sets 7-6 (7/3), 7-5 face au Français Gilles Simon, 148e mondial et tête de série N.6. Ce duel des huitièmes de finale s'est achevé à la 5e balle de match après 2h08 de jeu. Simon, ancien N.6 mondial en 2009, affrontera pour une place dans le dernier carré le Français Manuel Guinard (ATP 229). Ruben Bemelmans est aussi engagé en double aux côtés de Michael Geerts. Le duo doit affronter jeudi soir en quarts de finale (2e tour) la paire franco-espagnole composée d'Albano Olivetti et de David Vega Hernandez. Michael Geerts (ATP 283) a échoué en qualifications du simple, battu au second tour par le Letton Ernests Gulbis (ATP 248). (Belga)