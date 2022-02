Conference League - Vitesse Arnhem et le Slavia Prague rejoignent les huitièmes de finale

(Belga) Trois équipes devaient encore sortir des barrages de Conference League, jeudi à 21heures. Sans Openda suspendu, Vitesse a renversé la vapeur et s'est qualifié avec une victoire 2-0 contre le Rapid Vienne.

Alors que les Néerlandais s'étaient inclinés 2-1 en Autriche, avec un but (et une carte jaune synonyme de suspension) d'Openda, Vitesse a réussi à arracher un ticket pour les huitièmes de finale de la Conference League grâce à leur victoire 2-0 à domicile contre le Rapid Vienne, à la suite des buts de Grbic (3e) et Bero (19e). Fenerbahçe n'a pas pu tourner la situation à son avantage après son échec au match aller (2-3) contre le Slavia Prague. Les Tchèques ont pu compter sur des buts de Schranz (19e) et Sor (27e et 63e) pour s'adjuger la victoire, 3-1, malgré le but de Yandas (39e). Le PAOK a également retourné la situation en terminant les 90 minutes avec un avantage suffisant pour aller en prolongation. Le temps réglementaire s'est terminé sur le score de 2-1, après des buts de Zivkovic (20e) et Vieirinha (26e) pour le PAOK avant un but vital d'Hoegh (80e) pour Midtjylland. Les Grecs s'étaient inclinés, 1-0, au Danemark et disputent donc les prolongations en ce moment. En attendant le PAOK ou Midtjylland, Vitesse et le Slavia Prague rejoignent ainsi Bodo/Glimt, le PSV, le Partizan Belgrade, Marseille et Leicester au prochain tour où les attendent les huit vainqueurs de la phase de groupes. (Belga)