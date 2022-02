NBA: DeRozan et les Bulls enchaînent après le All-Star Game

L'ailier de Chicago DeMar DeRozan a de nouveau brillé jeudi pour offrir aux Bulls un sixième succès consécutif 112-108 contre les Hawks d'Atlanta, pour le retour en NBA après le All-star Game.

De Rozan, 32 ans, poursuit par ailleurs sa propre série d'au moins 35 points inscrits en une rencontre (37 face à Atlanta) pour la huitième fois d'affilée. Il a également pris six rebonds.

Seuls cinq autres joueurs ont connu telle série en NBA: Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, Kobe Bryant, LeBron James et James Harden.

Surtout, c'est lui qui a permis aux leaders de la Conférence Est (39 victoires) de prendre les devants alors que les Bulls souffraient à domicile.

"J'aime ces moments, j'aime le défi. J'aime l'opportunité. C'est un plaisir pour moi" a déclaré DeRozan, qui permet aux siens de garder la tête devant Miami.

L'ancien des San Antonio Spurs, locomotive de Chicago cette saison, a fait son retour au All-Star Game le week-end dernier après quatre ans d'absence, et s'inscrit comme un potentiel MVP.

Il pourrait s'en rapprocher un peu plus s'il poursuit sa fameuse série d'au moins 35 points en un match. Dans l'histoire des Bulls, seul l'icône Michael Jordan a fait mieux en 1986, avec 10 matches d'affilée.

Zach Levine (20 points) et Nikola Vucevic (12) ont également contribué au succès de Chicago, répondant à Danilo Gallinari (26 points) et Bogdan Bogdanovic (27).

- Sans Paul, les Suns gagnent aussi -

Les leaders à l'Ouest, les Phoenix Suns, ont eux dû faire sans leur meneur Chris Paul, blessé, pour battre Oklahoma, avant dernier, 124-104 et enchaîner un huitième succès de rang.

Paul sera absent huit semaines à cause d'une fracture à un pouce. Sans lui, c'est Devin Booker, auteur de 25 points et 12 passes décisives, qui a pris le relais.

"Devin a bien géré le match" s'est satisfait son entraîneur Monty Williams, "si vous regardez son nombre de passes décisives, il a lâché la balle et trouvé ses coéquipiers aux bons moments".

Derrière, les Golden State Warriors se sont amusés face à Portland 132-95, grâce notamment aux 18 points et 14 passes décisives de l'incontournable Stephen Curry, MVP du All-Star Game. Par ailleurs, huit joueurs ont au moins inscrit 10 points dans la rencontre.

Un succès bienvenu pour les Warriors qui restaient sur 4 défaites en cinq rencontres avant la pause.

Toujours dans la Conférence Ouest, les Memphis Grizzlies (3e) ont été battus 119-114 par Minnesota.

A l'Est, Boston et Jayson Tatum (30 points) ont dominé 129-106 Brooklyn, privé de ses stars Kevin Durant et Kyrie Irving ainsi que Ben Simmons, nouvelle recrue toujours sur le banc.

Malgré Seth Curry (22 points), arrivé avec Simmons dans l'échange qui a envoyé James Harden à Philadelphie, les Nets enregistrent une 13e défaite en 15 rencontres. Enfin Detroit, avant-dernier, a de son côté surpris Cleveland (4e) 106-103.