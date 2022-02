Alexandre Grosjean au Standard, c'est fini: le dirigeant quitte le club "d'un commun accord"

C'est une bombe qu'a annoncé le Standard ce vendredi matin. Le club liégeois prévient, dans un communiqué que le CEO, Alexandre Grosjean, quitte le club "d'un commun accord".

"Le Standard de Liège et son CEO Alexandre GROSJEAN ont décidé de commun accord de mettre un terme à leur collaboration", annonce d'emblée le communiqué. "Notre club souhaite vivement le remercier pour sa fidélité, son dévouement et son honnêteté sans faille tout au long de sa présence comme CEO au Standard de Liège et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle."

"Notre Président Bruno VENANZI assumera ses fonctions ad interim avec l’aide de Pierre LOCHT", conclut le communiqué.