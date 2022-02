Formule 1: le moteur de la voiture de Fernando Alonso prend feu pendant qu'il roule (photos)

Tout le petit monde de la Formule 1 est sur le circuit de Barcelone cette semaine où les écuries procèdent aux premiers tests hivernaux. Ce vendredi, la voiture Alpine de l'Espagnol Fernando Alonso a connu un problème moteur et ce dernier s'est embrasé, heureusement le pilote n'a rien.

Le journaliste néerlandais Joost Nederpelt a publié des photos de l'incident. On y voit la voiture de l'Espagnol faire une sortie de piste avant de remonter sur la route et prendre son tour.

Mais une heure plus tard, le moteur du double champion du monde commence a fumer.

La fumée devient de plus en plus intense à tel point que le pilote a dû s'arrêter au milieu de la piste, le drapeau rouge a été agité et les stewards sont vite intervenus sur pour éteindre l'incendie en cours.

L'incident a été géré, la piste dégagée et les voitures ont pu reprendre leurs tours de test. "Après de nouvelles investigations dans le garage suite à l'arrêt en piste de Fernando Alonso plus tôt ce matin, l'équipe peut confirmer que le problème était un problème avec l'hydraulique. Un problème d'étanchéité mineur a provoqué un incendie à l'arrière de la voiture."